На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях. Там оккупационные войска при поддержке авиации пытаются оттеснить ВСУ и улучшить собственное тактическое положение. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры - заявили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Хреновка и Леонивка Черниговской области; Марчихина Буда, Вольная Слобода, Кучеровка, Студенок и Мирополье Сумской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Макеевка, Терны, Ямполовка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Клищеевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Андреевка и Южное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Нетайлово, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Временка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 2 атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника - резюмировали в Генеральном штабе ВСУ.

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