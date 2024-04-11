На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
donetsДонец
avdiivkaАвдеевка
makeevkaМакеевка
bilohiriaBilohiria
khersonskaya-oblastХерсонская область
vuhledarУгледар
ternyТерны
chasiv-yarЧасов Яр
staromaiorskeСтаромайорское
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
kostiantynivkaКонстантиновка
bakhmutБахмут
kupyanskКупянск
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  100705 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  100832 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  116231 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  147629 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138122 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133561 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117316 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100064 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115956 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115653 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Новости по теме
На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

  •  7457 просмотра
Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

  •  11169 просмотра
Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

  •  11414 просмотра
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

  •  12423 просмотра
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

  •  11936 просмотра
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

  •  11589 просмотра
Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

  •  13197 просмотра
Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

  •  11928 просмотра
Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

  •  10037 просмотра
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

  •  12020 просмотра

Популярные

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  136818 просмотра
В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

  •  32034 просмотра
Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

  •  106357 просмотра
ВР приняла законопроект о мобилизации

ВР приняла законопроект о мобилизации

  •  104896 просмотра
Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

  •  103287 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  136818 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  159609 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  168628 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  210932 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  428503 просмотра

На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.

Война •   •  7457 просмотра
На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Польша не может передать Украине системы противоракетной обороны Patriot, поскольку системы, размещенные в Польше, принадлежат военным США, а кроме того необходимы для защиты Польши от потенциальных российских атак, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Война •   •  11169 просмотра
Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с венгерским лидером Тамашем Шуйоком в Вильнюсе, обсудил Глобальный саммит мира и пригласил Венгрию присоединиться к нему.

Война •   •  11414 просмотра
Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в том числе помогать Украине закупать боеприпасы, и объявил, что Варшава подпишет новое соглашение о безопасности с Украиной, как только завершатся переговоры.

Война •   •  12423 просмотра
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

В Литве нет никаких систем "Patriot". Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно, отметил Науседа.

Война •   •  11936 просмотра
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Все населенные пункты Киевской области обеспечены электроэнергией, несмотря на утренний обстрел со стороны россии, без аварийных отключений электроэнергии для населения, радиационный фон и уровень загрязнения воздуха в норме.

Война •   •  11589 просмотра
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский и Дуда обсудили двустороннее соглашение о безопасности, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, ситуацию в Харькове и будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  13197 просмотра
Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соседние с рф страны заблокировать поставки критически важных компонентов, таких как микросхемы, станки, сырье и технологии, которые могут быть использованы для российского военного производства.

Война •   •  11928 просмотра
Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Исследователи говорят, что диета, основанная на кормовой рыбе вместо красного мяса, может предотвратить 750 000 смертей в год. Также это значительно уменьшит количество заболеваний, связанных с питанием.

Здоровье •   •  10037 просмотра
Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Закон о мобилизации поможет военному руководству усилить контроль за уклонистами, ввести изменения по поддержке войск на фронте путем предоставления отпусков и улучшения ротации.

Война •   •  12020 просмотра
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству