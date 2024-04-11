У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

У россиян осталось достаточно много фугасных авиационных бомб, которые они модифицируют, переделывают под управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш во время брифинга, передает корреспондент УНН.

У России есть мощности. У них осталось достаточно много фугасных авиационных бомб, которые они модифицируют, переделывают под управляемые авиационные бомбы.. - сказал Евлаш.

Он отметил, что много осталось фугасных бомб в наследство от советского союза.

Они еще могут их продолжать таким кустарным способом модифицировать и в дальнейшем сбрасывать их и на прифронтовые города, в том числе и на города наши гражданские, где более или менее относительно тихая обстановка. Сумы поражаются КАБами, и Харьков, Запорожье и многие другие города - отметил Евлаш.

Дополнение

Армия рф 8 апреля ударила управляемыми авиационными бомбами по центру города Белополье Сумской области.

Добавим

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщал, что из-за санкционного давления россияне при производстве авиационных бомб начали использовать детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах.

По его словам, санкционная политика бесспорно уже ощутима, однако ее важно продолжать и усиливать.