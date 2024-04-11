В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов

За сутки группа спецназовцев в Донецкой области уничтожила два российских танка, две машины и еще нескольких оккупантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

Детали

Как рассказали военные, операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.

Минус два танка, машины, личный состав врага: сутки работы дронаров ССО в Донецкой области - говорится в заметке.

За сутки группа уничтожила:

- танк Т-90;

- танк Т-72;

- две машины.

Кроме этого, уничтожен блиндаж противника, пять военнослужащих врага, еще трое - ранены.

Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено - говорит командир группы "Викинг".

Напомним

Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-340РП "Поле-21", предназначенный для подавления каналов спутниковой навигации.