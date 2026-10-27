Гуманітарна місія в Олешках: у ЗСУ розповіли, чи дотримуються росіяни режиму тиші
Київ • УНН
Станом на 9:00 27 жовтня противник дотримувався режиму тиші в Олешках. Україна проводить гуманітарну операцію для допомоги жителям і евакуації цивільних.
Станом на 9:00 27 жовтня противник дотримувався режиму тиші в межах проведення гуманітарної місії в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це у повідомив речник Морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль у соцмережах, пише УНН.
Станом на 09:00 противник дотримується режиму тиші, запровадженого в межах проведення гуманітарної місії
Морська піхота, як вказано у заяві, продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці. "У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість", - зазначається у заяві.
Що відомо про гуманітарну місію в Олешках
Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу.
Лубінець ще вночі вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".
Генеральний штаб ЗСУ тим часом закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.