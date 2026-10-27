Гуманитарная миссия в Олешках: в ВСУ рассказали, соблюдают ли россияне режим тишины

По состоянию на 9:00 27 октября противник соблюдал режим тишины в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом в сообщил в социальных сетях пресс-секретарь Морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль, пишет УНН.

По состоянию на 09:00 противник соблюдает режим тишины, введённый в рамках проведения гуманитарной миссии - сообщил пресс-секретарь морской пехоты.

Морская пехота, как указано в заявлении, продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке. "В случае любых существенных изменений мы оперативно будем информировать общественность", - отмечается в заявлении.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – он будет отвечать за координацию процесса.

Лубинец ещё ночью указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Генеральный штаб ВСУ тем временем призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.