"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп 

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне, где обсудил продолжение гуманитарных миссий и возвращение граждан Украины из России. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

Завершилась встреча в Белом доме с Меланией Трамп. Состоялась официальная часть, неофициальная часть, где была возможность обсудить с первой леди США продолжение гуманитарных шагов, направленных на возвращение граждан Украины, находящихся на территории РФ, на временно оккупированной территории Украины, различных категорий. Позже будут подробности

Он отметил, что вместе с Меланией Трамп подвели итоги гуманитарной миссии в Олешках.

Я убежден, что мы открыли новый механизм защиты прав граждан Украины, находящихся на территории, которую мы пока не контролируем. Подробности будут позже. Продолжаем работать в Вашингтоне, запланировано много встреч. Вся украинская делегация настроена вернуться с результатом