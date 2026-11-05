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"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп 

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

В Вашингтоне Дмитрий Лубинец встретился с Меланией Трамп. Они обсудили гуманитарные миссии и возвращение украинцев из РФ и оккупированных территорий.

"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп 
Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне, где обсудил продолжение гуманитарных миссий и возвращение граждан Украины из России. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН

Завершилась встреча в Белом доме с Меланией Трамп. Состоялась официальная часть, неофициальная часть, где была возможность обсудить с первой леди США продолжение гуманитарных шагов, направленных на возвращение граждан Украины, находящихся на территории РФ, на временно оккупированной территории Украины, различных категорий. Позже будут подробности 

- сказал Лубинец. 

Он отметил, что вместе с Меланией Трамп подвели итоги гуманитарной миссии в Олешках.

Я убежден, что мы открыли новый механизм защиты прав граждан Украины, находящихся на территории, которую мы пока не контролируем. Подробности будут позже. Продолжаем работать в Вашингтоне, запланировано много встреч. Вся украинская делегация настроена вернуться с результатом 

- добавил Лубинец. 

Напомним 

В Белом доме состоялась встреча первой леди США Мелании Трамп с украинской и российской делегациями в Белом доме по итогам гуманитарной миссии в Олешках. Официальные представители Киева — Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец — передали первой леди США Орден княгини Ольги I степени. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Белый дом
Вашингтон
Украина