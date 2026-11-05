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"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп Video
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"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп 

Київ • УНН

 • 362 перегляди

У Вашингтоні Дмитро Лубінець зустрівся з Меланією Трамп. Вони обговорили гуманітарні місії та повернення українців із РФ і окупованих територій.

"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп 
Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні, де обговорив продовження гуманітарних місій та повернення громадян України з росії. Про це Лубінець повідомив в Telegram, передає УНН

Завершилась зустріч в Білому домі з Меланією Трамп. Відбулась офіційна частина, неофіційна частина, де була можливість проговорити з першою леді США продовження гуманітарних кроків, направлених на повернення громадян України, які знаходяться на території рф, на тимчасово окупованій території України, різних категорій. Згодом будуть деталі 

- сказав Лубінець. 

Він зазначив, що разом із Меланією Трамп підвели підсумки гуманітарної місії в Олешках.

Я переконаний, що ми відкрили новий механізм захисту прав громадян України, які знаходяться на території, яку ми поки не контролюємо. Деталі будуть згодом. Продовжуємо працювати в Вашингтоні, багато зустрічей заплановано. Вся українська делегація налаштована приїхати з результатом 

- додав Лубінець. 

Нагадаємо 

У Білому домі відбулася зустріч першої леді США Меланії Трамп з українською та російською делегаціями у Білому домі за підсумками гуманітарної місії в Олешках. Офіційні представники Києва - Давид Арахамія та Дмитро Лубінець - передали першій леді США Орден княгині Ольги I ступеня. 

Павло Башинський

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Меланія Трамп
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