"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні, де обговорив продовження гуманітарних місій та повернення громадян України з росії. Про це Лубінець повідомив в Telegram, передає УНН.

Завершилась зустріч в Білому домі з Меланією Трамп. Відбулась офіційна частина, неофіційна частина, де була можливість проговорити з першою леді США продовження гуманітарних кроків, направлених на повернення громадян України, які знаходяться на території рф, на тимчасово окупованій території України, різних категорій. Згодом будуть деталі

Він зазначив, що разом із Меланією Трамп підвели підсумки гуманітарної місії в Олешках.

Я переконаний, що ми відкрили новий механізм захисту прав громадян України, які знаходяться на території, яку ми поки не контролюємо. Деталі будуть згодом. Продовжуємо працювати в Вашингтоні, багато зустрічей заплановано. Вся українська делегація налаштована приїхати з результатом