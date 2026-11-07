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Украина, США и рф разработали механизм перемирия: Арахамия раскрыл ценность опыта Олешок

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Военные Украины, США и россии создали документ для мониторинга перемирия и фиксации нарушений. Украина испытает его во время новой гуманитарной миссии.

Украина, США и рф разработали механизм перемирия: Арахамия раскрыл ценность опыта Олешок

Военные представители Украины, США и россии разработали документ, определяющий порядок мониторинга прекращения огня и фиксации возможных нарушений. Этот механизм Украина хочет испытать во время следующей гуманитарной миссии по образцу операции в Олешках. Об этом заявил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия во время общения с журналистами, передает УНН

Детали 

"Помимо этой гуманитарной ценности, есть еще одна важная ценность. А именно то, что мы начали, так сказать, отрабатывать или проводить пилотные проекты по координации действий на случай, если наступит большое перемирие. Как обеспечить соблюдение перемирия, как контролировать инциденты. Кажется, это было 6 месяцев назад, у нас было две группы. Политическая группа. И группа "от военных к военным", в которую входили военные с украинской, российской и американской сторон. Итак, эта группа "от военных к военным" разработала очень исчерпывающий документ под названием "Как мы будем контролировать перемирие". Так что это действительно очень, очень большой концептуальный документ", — сказал Арахамия.

Он отметил, что гуманитарная миссия в Олешках позволила частично применить ранее наработанные подходы, однако из-за срочности миссии полностью проверить механизм не удалось.

"Но главная цель для нас сейчас в следующем проекте — это, собственно, пилотное внедрение или испытание этого всеобъемлющего документа, который мы тогда разработали. Это важно, потому что одно дело, когда ты выполняешь теоретическое задание, и совсем другое — когда видишь на практике, как это будет работать в меньшем масштабе", — добавил Арахамия. 

В то же время Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что режим тишины в Олешках контролировали дронами с обеих сторон. 

"Например, сначала мы попытались управлять этим с помощью дронов с двух сторон, автоматически, с максимально открытым доступом для обеих сторон", — сказал Лубинец. 

По его словам, еще одним способом контроля стало присутствие на месте представителей Украины, США и россии. 

Напомним 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Вашингтоне обсудил  с первой леди США Меланией Трамп не только возвращение украинских детей и поддержку гуманитарных инициатив, но и новые возможности для возвращения гражданских граждан Украины, которых Россия незаконно удерживает в плену. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Мелания Трамп
Война в Украине
Давид Арахамия
Соединённые Штаты
Украина