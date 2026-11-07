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Україна, США і рф розробили механізм перемир'я: Арахамія розкрив цінність досвіду Олешок

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Військові України, США та росії створили документ для моніторингу перемир’я й фіксації порушень. Україна випробує його під час нової гуманітарної місії.

Україна, США і рф розробили механізм перемир'я: Арахамія розкрив цінність досвіду Олешок

Військові представники України, США та росії розробили документ, який визначає порядок моніторингу припинення вогню та фіксації можливих порушень. Цей механізм Україна хоче випробувати під час наступної гуманітарної місії на зразок операції в Олешках. Про це заявив один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія під час спілкування з журналістами, передає УНН

Деталі 

"Крім цієї гуманітарної цінності, є ще одна важлива цінність. А саме те, що ми почали, так би мовити, відпрацьовувати або проводити пілотні проєкти з координації дій на випадок, якщо настане велике перемир’я. Як забезпечити дотримання перемир’я, як контролювати інциденти. Здається, це було 6 місяців тому, у нас було дві групи. Політична група. І група "від військових до військових", до якої входили військові з української, російської та американської сторін. Отже, ця група "від військових до військових" розробила дуже вичерпний документ під назвою "Як ми будемо контролювати перемир’я". Тож це справді дуже, дуже великий концептуальний документ", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що гуманітарна місія в Олешках дала змогу частково застосувати раніше напрацьовані підходи, однак через терміновість місії повністю перевірити механізм не вдалося.

"Але головна мета для нас зараз у наступному проєкті - це, власне, пілотне впровадження або випробування цього всеосяжного документа, який ми тоді розробили. Це важливо, бо одна справа, коли ти виконуєш теоретичне завдання, а інша, коли бачиш на практиці, як це працюватиме в меншому масштабі", - додав Арахамія. 

Водночас Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що режим тиші в Олешках контролювали дронами з обох боків. 

"Наприклад, ми спочатку спробували керувати цим за допомогою дронів з двох боків, автоматично, з максимально відкритого, доступу для обох сторін", - сказав Лубінець. 

За його словами, ще одним способом контролю стала присутність на місці представників України, США та росії. 

Нагадаємо 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Вашингтоні обговорив із першою леді США Меланією Трамп не лише повернення українських дітей та підтримку гуманітарних ініціатив, а й нові можливості для повернення цивільних громадян України, яких росія незаконно утримує в неволі. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
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Україна