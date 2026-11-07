Лубінець і Меланія Трамп обговорили повернення цивільних з російської неволі
Київ • УНН
У Вашингтоні Дмитро Лубінець і Меланія Трамп обговорили повернення українських цивільних, яких незаконно утримує росія. Сторони шукають нові формати співпраці.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Вашингтоні обговорив із першою леді США Меланією Трамп не лише повернення українських дітей та підтримку гуманітарних ініціатив, а й нові можливості для повернення цивільних громадян України, яких росія незаконно утримує в неволі. Про це омбудсман повідомив у Telegram, інформує УНН.
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За його словами, це одна з найскладніших категорій для повернення, адже, на відміну від військовополонених, щодо цивільних немає дієвого міжнародного механізму обміну.
Саме тому ми зосередилися на пошуку нових форматів взаємодії, які могли б допомогти повернути цих людей додому. Разом із українською делегацією представили наші пропозиції та обговорили подальші кроки співпраці
Він висловив переконання, що спільна робота з Меланією Трамп принесе "нові результати, про які ми зможемо повідомити вже найближчим часом".
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні, де обговорив продовження гуманітарних місій та повернення громадян України з росії.
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