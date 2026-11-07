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Лубінець і Меланія Трамп обговорили повернення цивільних з російської неволі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У Вашингтоні Дмитро Лубінець і Меланія Трамп обговорили повернення українських цивільних, яких незаконно утримує росія. Сторони шукають нові формати співпраці.

Лубінець і Меланія Трамп обговорили повернення цивільних з російської неволі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Вашингтоні обговорив із першою леді США Меланією Трамп не лише повернення українських дітей та підтримку гуманітарних ініціатив, а й нові можливості для повернення цивільних громадян України, яких росія незаконно утримує в неволі. Про це омбудсман повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це одна з найскладніших категорій для повернення, адже, на відміну від військовополонених, щодо цивільних немає дієвого міжнародного механізму обміну.

Саме тому ми зосередилися на пошуку нових форматів взаємодії, які могли б допомогти повернути цих людей додому. Разом із українською делегацією представили наші пропозиції та обговорили подальші кроки співпраці

- розповів Лубінець.

Він висловив переконання, що спільна робота з Меланією Трамп принесе "нові результати, про які ми зможемо повідомити вже найближчим часом".

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні, де обговорив продовження гуманітарних місій та повернення громадян України з росії.

Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путіну05.11.26, 18:40 • 22680 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Меланія Трамп
Війна в Україні
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Україна