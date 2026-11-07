Лубинец и Мелания Трамп обсудили возвращение гражданских лиц из российского плена

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Вашингтоне обсудил с первой леди США Меланией Трамп не только возвращение украинских детей и поддержку гуманитарных инициатив, но и новые возможности для возвращения гражданских граждан Украины, которых россия незаконно удерживает в плену. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По его словам, это одна из самых сложных категорий для возвращения, поскольку, в отличие от военнопленных, в отношении гражданских лиц не существует действенного международного механизма обмена.

Именно поэтому мы сосредоточились на поиске новых форматов взаимодействия, которые могли бы помочь вернуть этих людей домой. Вместе с украинской делегацией представили наши предложения и обсудили дальнейшие шаги сотрудничества - рассказал Лубинец.

Он выразил уверенность, что совместная работа с Меланией Трамп принесет "новые результаты, о которых мы сможем сообщить уже в ближайшее время".

Напомним

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне, где обсудил продолжение гуманитарных миссий и возвращение граждан Украины из россии.

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