Лубинец и Мелания Трамп обсудили возвращение гражданских лиц из российского плена
Киев • УНН
В Вашингтоне Дмитрий Лубинец и Мелания Трамп обсудили возвращение украинских гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия. Стороны ищут новые форматы сотрудничества.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Вашингтоне обсудил с первой леди США Меланией Трамп не только возвращение украинских детей и поддержку гуманитарных инициатив, но и новые возможности для возвращения гражданских граждан Украины, которых россия незаконно удерживает в плену. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По его словам, это одна из самых сложных категорий для возвращения, поскольку, в отличие от военнопленных, в отношении гражданских лиц не существует действенного международного механизма обмена.
Именно поэтому мы сосредоточились на поиске новых форматов взаимодействия, которые могли бы помочь вернуть этих людей домой. Вместе с украинской делегацией представили наши предложения и обсудили дальнейшие шаги сотрудничества
Он выразил уверенность, что совместная работа с Меланией Трамп принесет "новые результаты, о которых мы сможем сообщить уже в ближайшее время".
Напомним
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне, где обсудил продолжение гуманитарных миссий и возвращение граждан Украины из россии.
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