В Олешках доставили помощь и продолжается поддержка желающих выехать - Арахамия показал фото

В Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области в рамках гуманитарной миссии продолжается техническая поддержка тех, кто хочет выехать. Помощь доставлена. Об этом сообщил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия в соцсетях 30 октября, показав кадры из города, пишет УНН.

Помощь доставлена. Продолжается техническая поддержка тех, кто хочет выехать - написал Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов и сохраняется, показав видео с местными жителями.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.