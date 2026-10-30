В Олешках доставили помощь и продолжается поддержка желающих выехать - Арахамия показал фото

$45.530.0650.680.09
ukenru
Эксклюзив
09:52 • 10354 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
09:42 • 9520 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
09:29 • 7548 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия
09:22 • 7056 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
09:13 • 8590 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
08:59 • 6288 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф
08:22 • 10079 просмотра
По Украине возможны аварийные отключения, после атаки рф на Днепр частично вернули свет
30 октября, 02:26 • 33261 просмотра
российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом
29 октября, 22:25 • 31329 просмотра
Атака на Киев 29 октября унесла жизнь человека, есть разрушения
29 октября, 21:16 • 27641 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в Дарницком районе горят склады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
58%
756мм
Популярные новости
На оккупированной территории Запорожской области выдали учебники с российской версией истории края — ЦНС30 октября, 01:24 • 16499 просмотра
Выборы в Израиле: блок Нетаньяху получил 53 мандата, но не завоевал большинства в КнессетеPhoto30 октября, 01:55 • 6224 просмотра
Атака на Днепр оставила без света более 350 тысяч абонентов30 октября, 04:31 • 26718 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома07:51 • 11331 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе08:10 • 5696 просмотра
публикации
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
09:52 • 10354 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома07:51 • 11403 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 28185 просмотра
Всемирный день борьбы с инсультом: как распознать опасные симптомы, спасти жизнь и предотвратить заболевание29 октября, 17:38 • 27666 просмотра
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев29 октября, 14:30 • 31498 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе08:10 • 5806 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 24016 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 21565 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 23043 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 26249 просмотра
Актуальное
Старлинк
9К720 Искандер
Отопление
Техника
Нефть марки Brent

В Олешках доставили помощь и продолжается поддержка желающих выехать - Арахамия показал фото

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В оккупированных Олешках продолжается гуманитарная миссия. Помощь доставили, а гражданским оказывают техническую поддержку для выезда.

В Олешках доставили помощь и продолжается поддержка желающих выехать - Арахамия показал фото

В Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области в рамках гуманитарной миссии продолжается техническая поддержка тех, кто хочет выехать. Помощь доставлена. Об этом сообщил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия в соцсетях 30 октября, показав кадры из города, пишет УНН.  

Помощь доставлена. Продолжается техническая поддержка тех, кто хочет выехать

- написал Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов и сохраняется, показав видео с местными жителями.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.    

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Военное положение
Война в Украине
Давид Арахамия
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов