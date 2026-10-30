В Олешках доставили допомогу і триває підтримка охочих виїхати - Арахамія показав фото

В Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області у межах гуманітарної місії триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати. Допомога доставлена. Про це повідомив один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія у соцмережах 30 жовтня, показавши кадри з міста, пише УНН.

Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати - написав Арахамія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес, 30 жовтня, прибувши до міста, вказав, що режим тиші триває вже 80 годин і продовжується, показавши відео з місцевими жителями.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.