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Советника Мелании Трамп пригласили в Украину — Арахамия

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Давид Арахамия сообщил, что Украина пригласила Марка Бекмана посетить страну. Он подчеркнул важность симметричного подхода переговорщика.

Советника Мелании Трамп пригласили в Украину — Арахамия

Украинская сторона пригласила советника первой леди США Мелании Трамп Марка Бекмана в Украину. Об этом заявил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия во время общения с журналистами, передает УНН

Детали 

"Марк Бекман, честно говоря, делает фантастическую работу. Он также получил награду, и я думаю, что он, вероятно, очень хотел получить эту награду. Иногда нам даже кажется, что он работает на Украину, а не на пресс-службу первой леди, потому что он такой инициативный, такой быстрый. И, знаете, так эмоционально к этому относится", - сказал Арахамия. 

Он добавил, что пригласил Бекмана в Украину. 

"Кстати, мы пригласили его в Украину, но, знаете, для него, как для переговорщика, важно сохранять симметрию, симметричный подход. Я это понимаю, и мы даже предложили ему: если ты приедешь в Украину, тебе нужно приехать и в россию. Иначе, знаешь, тебя начнут воспринимать как проукраинского представителя, и ты потеряешь ту магию, которую можешь творить сейчас. Поэтому это важно", - сказал Арахамия. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский наградил отличием  специального старшего советника первой леди Соединенных Штатов Америки Марка Бекмана - "за весомый личный вклад в предоставление гуманитарной помощи гражданам Украины, содействие мероприятиям, направленным на спасение и эвакуацию гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины".

Павел Башинский

Политика
Эвакуация
Война в Украине
Давид Арахамия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина