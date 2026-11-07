Советника Мелании Трамп пригласили в Украину — Арахамия
Киев • УНН
Давид Арахамия сообщил, что Украина пригласила Марка Бекмана посетить страну. Он подчеркнул важность симметричного подхода переговорщика.
Украинская сторона пригласила советника первой леди США Мелании Трамп Марка Бекмана в Украину. Об этом заявил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия во время общения с журналистами, передает УНН.
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"Марк Бекман, честно говоря, делает фантастическую работу. Он также получил награду, и я думаю, что он, вероятно, очень хотел получить эту награду. Иногда нам даже кажется, что он работает на Украину, а не на пресс-службу первой леди, потому что он такой инициативный, такой быстрый. И, знаете, так эмоционально к этому относится", - сказал Арахамия.
Он добавил, что пригласил Бекмана в Украину.
"Кстати, мы пригласили его в Украину, но, знаете, для него, как для переговорщика, важно сохранять симметрию, симметричный подход. Я это понимаю, и мы даже предложили ему: если ты приедешь в Украину, тебе нужно приехать и в россию. Иначе, знаешь, тебя начнут воспринимать как проукраинского представителя, и ты потеряешь ту магию, которую можешь творить сейчас. Поэтому это важно", - сказал Арахамия.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский наградил отличием специального старшего советника первой леди Соединенных Штатов Америки Марка Бекмана - "за весомый личный вклад в предоставление гуманитарной помощи гражданам Украины, содействие мероприятиям, направленным на спасение и эвакуацию гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины".