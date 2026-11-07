Радника Меланії Трамп запросили в Україну - Арахамія

Українська сторона запросила радника першої леді США Меланії Трамп Марка Бекмана в Україну. Про це заявив один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія під час спілкування з журналістами, передає УНН.

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"Марк Бекман, чесно кажучи, робить фантастичну роботу. Він також отримав нагороду, і я думаю, що він, мабуть, дуже хотів цю нагороду. Іноді нам навіть здається, що він працює на Україну, а не на пресслужбу першої леді, бо він такий ініціативний, такий швидкий. І, знаєте, так емоційно ставиться до цього", - сказав Арахамія.

Він додав, що запросив Бекмана до України.

"До речі, ми запросили його до України, але, знаєте, для нього, як для переговірника, важливо зберігати симетрію, симетричний підхід. Я це розумію, і ми навіть запропонували йому: якщо ти приїдеш до України, тобі треба приїхати й до росії. Інакше, знаєш, тебе почнуть сприймати як проукраїнського представника, і ти втратиш ту магію, яку можеш творити зараз. Тож це важливо", - сказав Арахамія.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський нагородив відзнакою спеціального старшого радника першої леді Сполучених Штатів Америки Марка Бекмана - "за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України".