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Стубб оценил переговоры посланников Трампа с путиным

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Президент Финляндии заявил об осторожном прогрессе в мирных переговорах по поводу войны. «Большая» встреча посланников Трампа с путиным состоится 12 ноября.

Стубб оценил переговоры посланников Трампа с путиным

В мирных переговорах по поводу войны рф против Украины есть "осторожные шаги вперёд". "Большие переговоры" ожидаются 12 ноября на встрече посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой кремля владимиром путиным. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, который ранее вместе с премьер-министром Норвегии разговаривал с путиным, в интервью CNN 11 ноября, пишет УНН.

Детали

"Что ж, у меня была возможность обсудить это с американскими переговорщиками, а именно с Джаредом Кушнером, а затем с украинскими переговорщиками, Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией, и я думаю, что мы можем увидеть некоторые осторожные шаги вперёд", — сказал Стубб.

"Вернёмся на пару недель назад, когда мы встретились со всеми сторонами, кроме россиян, в Осло. Я думаю, что переговоры были на грани. Нам удалось запустить процесс, и это был первый раз с прошлого февраля, когда россияне, украинцы и американцы встретились вместе", — продолжил он.

"Так что я думаю, что впереди есть тонкие шаги. Одним из них был тот, о котором только что упоминал Джаред Кушнер, — обмен военнопленными. Но я думаю, что большие переговоры состоятся завтра (12 ноября — ред.) между Кушнером, Уиткоффом и путиным в москве, и мы увидим, как продвинемся после этого", — подчеркнул Стубб.

Также он считает, что "существует реальная вероятность того, что европейцы будут за столом переговоров, и я думаю, что это само по себе было бы прогрессом". "А если добавить к этому то, что через одну-две недели может состояться новая встреча между, в данном случае, американцами, украинцами, россиянами и европейцами на техническом уровне, это также будет прогрессом. Но нам просто придётся подождать до завтра (12 ноября — ред.)", — отметил президент Финляндии.

"Знаете, путин — это тот, кто решает этот вопрос, а с украинской стороны это будет решать Зеленский, и американцы будут разговаривать с обеими сторонами в течение следующих 24 часов", — добавил он.

Дополнение

Кушнер и Уиткофф должны встретиться с главой кремля владимиром путиным 12 ноября. Затем они планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи состоятся после трёхсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации владимир мединский заявил, что стороны "приблизились к миру". 

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Александр Стабб
Осло
Дональд Трамп
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина