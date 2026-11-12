Стубб оцінив переговори посланців Трампа з путіним

У мирних переговорах щодо війни рф проти України є "обережні кроки вперед". "Великі переговори" очікуються 12 листопада на зустрічі посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з главою кремля володимиром путіним. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, який раніше разом з прем'єр-міністром Норвегії мав розмову з путіним, в інтерв'ю CNN 11 листопада, пише УНН.

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"Що ж, у мене була можливість обговорити це з американськими переговірниками, а саме з Джаредом Кушнером, а потім з українськими переговірниками, Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією, і я думаю, що ми можемо побачити деякі обережні кроки вперед", - сказав Стубб.

"Відмотаємо на пару тижнів тому, коли ми зустрілися з усіма сторонами, крім росіян, в Осло. Я думаю, що переговори були на межі. Нам вдалося розпочати процес, і це був перший раз, коли росіяни, українці та американці зустрілися разом з минулого лютого", - вів далі він.

"Тож, я думаю, що попереду є тонкі кроки. Один з них був той, про який щойно згадував Джаред Кушнер, обмін військовополоненими. Але я думаю, що великі переговори відбудуться завтра (12 листопада - ред.) між Кушнером, Віткоффом та путіним у москві, і ми побачимо, як ми просунемося після цього", - наголосив Стубб.

Також він вважає, що "існує реальна ймовірність того, що європейці будуть за столом переговорів, і я думаю, що це було б прогресом саме по собі". "А якщо додати до цього те, що через один-два тижні може відбутися нова зустріч між, у цьому випадку, американцями, українцями, росіянами та європейцями на технічному рівні, це також буде прогресом. Але нам просто доведеться почекати до завтра (12 листопада - ред.)", - зазначив президент Фінляндії.

"Знаєте, путін – це той, хто вирішує це питання, а з українського боку це вирішуватиме Зеленський, і американці будуть розмовляти з обома сторонами протягом наступних 24 годин", - додав він.

Доповнення

Кушнер та Віткофф мають зустрітися з главою кремля володимиром путіним 12 листопада. Потім вони планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустрічі відбудуться після тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі представник української делегації Давид Арахамія заявив, що є "хороший імпульс", щоб досягти угоди до Нового року. А глава російської делегації володимир мединський заявив, що сторони "наблизилися до миру".