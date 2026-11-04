ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора Ковальського відкрити провадження щодо Арахамії

Давид Арахамія

Вищий антикорупційний суд зобов’язав в.о. генпрокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливий злочин нардепа, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Про це передає УНН з посиланням на засідання ВАКС.

Зобов’язати генерального прокурора, особу, що виконує обов'язки генерального прокурора, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, що містять у заяві про кримінальне правопорушення громадської організації "Центр протидії корупції" від 15 жовтня 2026 року та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Арахамією Давидом - сказав суддя ВАКС.

Нагадаємо

В Україні викрили групу нардепів на організації системного отримання хабарів за голосування щодо законопроєктів. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів та залежав від результатів голосувань. За листопад–грудень зафіксовано отримання щонайменше 145 тис. доларів. Наразі їм оголошено про підозру.