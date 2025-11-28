путін затвердив трирічний бюджет із хронічним дефіцитом та рекордними витратами на армію, що перевищують усі соціальні видатки

російський диктатор володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2026–2028 роки, у якому на всі три роки закладено дефіцит та різко збільшено фінансування військової та силової сфер. Про це повідомляє незалежне видання Meduza, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, у 2026 році російська казна планує отримати 40,3 трлн рублів доходів при витратах у 44 трлн. На 2027 рік закладено 42,9 трлн рублів доходів і 46,1 трлн видатків, а у 2028-му – 45,9 трлн доходів проти 49,4 трлн витрат. Таким чином, дефіцит бюджету зберігатиметься щороку.

Росіяни відчувають економічний тиск: війна путіна все сильніше впливає на повсякденне життя - Bloomberg

Найбільше зростання припадає на військові та силові витрати. У 2026 році на армію виділено 12,93 трлн рублів, а разом із витратами на безпеку та правоохоронні органи – 16,84 трлн. Це майже у півтора раза більше, ніж передбачено на всі соціальні програми разом, на які виділили 10,8 трлн рублів.

Новий бюджет підтверджує подальший пріоритет кремля на фінансування війни та силового апарату, тоді як соціальні сфери фактично опинилися на другорядних позиціях.

Уряд росії готує зміну ціноутворення на пальне, очікується нова хвиля подорожчання - СЗР