путін затвердив трирічний бюджет із хронічним дефіцитом та рекордними витратами на армію, що перевищують усі соціальні видатки

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 11334 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 17552 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 25506 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 20684 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 17081 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 34867 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 21441 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18372 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 39085 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 20269 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
88%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico28 листопада, 10:44 • 17851 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 34269 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 24844 перегляди
Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту28 листопада, 12:34 • 11260 перегляди
Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко28 листопада, 12:51 • 10492 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 25520 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 25023 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 34877 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 34435 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 39093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Андрій Шевченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 25000 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 42271 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 62284 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 94670 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 109527 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Airbus A320 серії
Starlink

путін затвердив трирічний бюджет із хронічним дефіцитом та рекордними витратами на армію, що перевищують усі соціальні видатки

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Диктатор путін підписав закон про федеральний бюджет рф на 2026–2028 роки, що передбачає дефіцит та значне збільшення фінансування військової та силової сфер. Витрати на армію та безпеку перевищать соціальні видатки.

путін затвердив трирічний бюджет із хронічним дефіцитом та рекордними витратами на армію, що перевищують усі соціальні видатки

російський диктатор володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2026–2028 роки, у якому на всі три роки закладено дефіцит та різко збільшено фінансування військової та силової сфер. Про це повідомляє незалежне видання Meduza, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, у 2026 році російська казна планує отримати 40,3 трлн рублів доходів при витратах у 44 трлн. На 2027 рік закладено 42,9 трлн рублів доходів і 46,1 трлн видатків, а у 2028-му – 45,9 трлн доходів проти 49,4 трлн витрат. Таким чином, дефіцит бюджету зберігатиметься щороку.

Росіяни відчувають економічний тиск: війна путіна все сильніше впливає на повсякденне життя - Bloomberg26.11.25, 20:55 • 5036 переглядiв

Найбільше зростання припадає на військові та силові витрати. У 2026 році на армію виділено 12,93 трлн рублів, а разом із витратами на безпеку та правоохоронні органи – 16,84 трлн. Це майже у півтора раза більше, ніж передбачено на всі соціальні програми разом, на які виділили 10,8 трлн рублів.

Новий бюджет підтверджує подальший пріоритет кремля на фінансування війни та силового апарату, тоді як соціальні сфери фактично опинилися на другорядних позиціях.

Уряд росії готує зміну ціноутворення на пальне, очікується нова хвиля подорожчання - СЗР26.11.25, 15:12 • 2673 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Bloomberg