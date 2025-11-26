$42.400.03
Уряд росії готує зміну ціноутворення на пальне, очікується нова хвиля подорожчання - СЗР

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Українська розвідка повідомляє, що росію очікує суттєве зростання вартості бензину та дизпалива через зміну механізму ціноутворення. Уряд планує відмовитися від прив'язки до інфляції, перейшовши на композитний індекс, що враховує ширший набір факторів.

Уряд росії готує зміну ціноутворення на пальне, очікується нова хвиля подорожчання - СЗР

У росії готуються до суттєвого зростання вартості бензину й дизпалива: уряд планує відмовитися від чинної системи, що прив’язує роздрібні ціни до інфляції, та перейти до складнішого композитного індексу. Це відкриває шлях до суттєвішого подорожчання вже у найближчі роки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Рішення змінити підхід до регулювання цін пояснюють поглибленням дисбалансів на внутрішньому ринку. За останні місяці росія зіткнулася з цілою низкою проблем: масштабними збоями на енергетичних об’єктах, дедалі ширшим розривом між ринковими гуртовими цінами та адміністративно стриманими роздрібними, а також санкціями, які обмежують доступ до обладнання для модернізації та ремонту НПЗ.

кремль шукає гроші у штрафах - Служба зовнішньої розвідки України22.11.25, 00:34 • 4198 переглядiв

Новий композитний індекс, який мають запровадити, враховуватиме значно ширший набір факторів – від зростання витрат у галузі до змін у соціально-економічній політиці держави. До нього увійдуть підвищення зарплат та мінімальної оплати праці (яка у 2025 році має становити 284,3 дол.), збільшення акцизів і податкового тиску, подорожчання кредитів, зростання тарифів ЖКГ і транспортних витрат, а також витрати на модернізацію та ремонт нафтопереробних заводів. 

путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії23.11.25, 15:52 • 4510 переглядiв

Фактично це означає відхід від неформального правила, за яким пальне не мало дорожчати швидше за загальну інфляцію.

Галузеві об’єднання, зокрема "Паливний союз росії", підтримують новий підхід і вже прогнозують, що в 2026–2027 роках роздрібні ціни можуть зрости на 15–17 %.

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка14.11.25, 12:03 • 5418 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України