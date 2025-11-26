Уряд росії готує зміну ціноутворення на пальне, очікується нова хвиля подорожчання - СЗР

У росії готуються до суттєвого зростання вартості бензину й дизпалива: уряд планує відмовитися від чинної системи, що прив’язує роздрібні ціни до інфляції, та перейти до складнішого композитного індексу. Це відкриває шлях до суттєвішого подорожчання вже у найближчі роки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Рішення змінити підхід до регулювання цін пояснюють поглибленням дисбалансів на внутрішньому ринку. За останні місяці росія зіткнулася з цілою низкою проблем: масштабними збоями на енергетичних об’єктах, дедалі ширшим розривом між ринковими гуртовими цінами та адміністративно стриманими роздрібними, а також санкціями, які обмежують доступ до обладнання для модернізації та ремонту НПЗ.

Новий композитний індекс, який мають запровадити, враховуватиме значно ширший набір факторів – від зростання витрат у галузі до змін у соціально-економічній політиці держави. До нього увійдуть підвищення зарплат та мінімальної оплати праці (яка у 2025 році має становити 284,3 дол.), збільшення акцизів і податкового тиску, подорожчання кредитів, зростання тарифів ЖКГ і транспортних витрат, а також витрати на модернізацію та ремонт нафтопереробних заводів.

Фактично це означає відхід від неформального правила, за яким пальне не мало дорожчати швидше за загальну інфляцію.

Галузеві об’єднання, зокрема "Паливний союз росії", підтримують новий підхід і вже прогнозують, що в 2026–2027 роках роздрібні ціни можуть зрости на 15–17 %.

