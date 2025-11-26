$42.400.03
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 7600 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 15347 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 28098 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 25745 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17116 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 29780 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16648 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14315 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 24279 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правительство России готовит изменение ценообразования на топливо, ожидается новая волна подорожания - СВР

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Украинская разведка сообщает, что Россию ожидает существенный рост стоимости бензина и дизтоплива из-за изменения механизма ценообразования. Правительство планирует отказаться от привязки к инфляции, перейдя на композитный индекс, учитывающий более широкий набор факторов.

Правительство России готовит изменение ценообразования на топливо, ожидается новая волна подорожания - СВР

В России готовятся к существенному росту стоимости бензина и дизтоплива: правительство планирует отказаться от действующей системы, привязывающей розничные цены к инфляции, и перейти к более сложному композитному индексу. Это открывает путь к существенному подорожанию уже в ближайшие годы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Решение изменить подход к регулированию цен объясняют углублением дисбалансов на внутреннем рынке. За последние месяцы Россия столкнулась с целым рядом проблем: масштабными сбоями на энергетических объектах, все более широким разрывом между рыночными оптовыми ценами и административно сдерживаемыми розничными, а также санкциями, ограничивающими доступ к оборудованию для модернизации и ремонта НПЗ.

кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины22.11.25, 00:34 • 4196 просмотров

Новый композитный индекс, который должны ввести, будет учитывать значительно более широкий набор факторов – от роста затрат в отрасли до изменений в социально-экономической политике государства. В него войдут повышение зарплат и минимальной оплаты труда (которая в 2025 году должна составить 284,3 долл.), увеличение акцизов и налогового давления, подорожание кредитов, рост тарифов ЖКХ и транспортных расходов, а также расходы на модернизацию и ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

путину доложили об обвале сырьевых доходов и рекордном дефиците бюджета россии23.11.25, 15:52 • 4497 просмотров

Фактически это означает отход от неформального правила, по которому топливо не должно было дорожать быстрее общей инфляции.

Отраслевые объединения, в частности "Топливный союз России", поддерживают новый подход и уже прогнозируют, что в 2026–2027 годах розничные цены могут вырасти на 15–17 %.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка14.11.25, 12:03 • 5418 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины