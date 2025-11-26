В России готовятся к существенному росту стоимости бензина и дизтоплива: правительство планирует отказаться от действующей системы, привязывающей розничные цены к инфляции, и перейти к более сложному композитному индексу. Это открывает путь к существенному подорожанию уже в ближайшие годы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Решение изменить подход к регулированию цен объясняют углублением дисбалансов на внутреннем рынке. За последние месяцы Россия столкнулась с целым рядом проблем: масштабными сбоями на энергетических объектах, все более широким разрывом между рыночными оптовыми ценами и административно сдерживаемыми розничными, а также санкциями, ограничивающими доступ к оборудованию для модернизации и ремонта НПЗ.

Новый композитный индекс, который должны ввести, будет учитывать значительно более широкий набор факторов – от роста затрат в отрасли до изменений в социально-экономической политике государства. В него войдут повышение зарплат и минимальной оплаты труда (которая в 2025 году должна составить 284,3 долл.), увеличение акцизов и налогового давления, подорожание кредитов, рост тарифов ЖКХ и транспортных расходов, а также расходы на модернизацию и ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

Фактически это означает отход от неформального правила, по которому топливо не должно было дорожать быстрее общей инфляции.

Отраслевые объединения, в частности "Топливный союз России", поддерживают новый подход и уже прогнозируют, что в 2026–2027 годах розничные цены могут вырасти на 15–17 %.

