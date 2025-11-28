путин утвердил трехлетний бюджет с хроническим дефицитом и рекордными расходами на армию, превышающими все социальные расходы

$42.190.11
15:39 • 11287 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 17443 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 25337 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 20588 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 17015 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 34774 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21421 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18361 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 39021 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20260 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Популярные новости
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico28 ноября, 10:44 • 17851 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 34271 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 24844 просмотра
Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу28 ноября, 12:34 • 11260 просмотра
Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко28 ноября, 12:51 • 10492 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 25373 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 24897 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 34791 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 34320 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 39031 просмотра
путин утвердил трехлетний бюджет с хроническим дефицитом и рекордными расходами на армию, превышающими все социальные расходы

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Диктатор путин подписал закон о федеральном бюджете рф на 2026–2028 годы, предусматривающий дефицит и значительное увеличение финансирования военной и силовой сфер. Расходы на армию и безопасность превысят социальные расходы.

путин утвердил трехлетний бюджет с хроническим дефицитом и рекордными расходами на армию, превышающими все социальные расходы

российский диктатор владимир путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, в котором на все три года заложен дефицит и резко увеличено финансирование военной и силовой сфер. Об этом сообщает независимое издание Meduza, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, в 2026 году российская казна планирует получить 40,3 трлн рублей доходов при расходах в 44 трлн. На 2027 год заложено 42,9 трлн рублей доходов и 46,1 трлн расходов, а в 2028-м – 45,9 трлн доходов против 49,4 трлн расходов. Таким образом, дефицит бюджета будет сохраняться ежегодно.

Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg26.11.25, 20:55 • 5036 просмотров

Наибольший рост приходится на военные и силовые расходы. В 2026 году на армию выделено 12,93 трлн рублей, а вместе с расходами на безопасность и правоохранительные органы – 16,84 трлн. Это почти в полтора раза больше, чем предусмотрено на все социальные программы вместе, на которые выделили 10,8 трлн рублей.

Новый бюджет подтверждает дальнейший приоритет кремля на финансирование войны и силового аппарата, тогда как социальные сферы фактически оказались на второстепенных позициях.

Правительство России готовит изменение ценообразования на топливо, ожидается новая волна подорожания - СВР26.11.25, 15:12 • 2673 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg L.P.