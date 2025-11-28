путин утвердил трехлетний бюджет с хроническим дефицитом и рекордными расходами на армию, превышающими все социальные расходы

российский диктатор владимир путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, в котором на все три года заложен дефицит и резко увеличено финансирование военной и силовой сфер. Об этом сообщает независимое издание Meduza, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, в 2026 году российская казна планирует получить 40,3 трлн рублей доходов при расходах в 44 трлн. На 2027 год заложено 42,9 трлн рублей доходов и 46,1 трлн расходов, а в 2028-м – 45,9 трлн доходов против 49,4 трлн расходов. Таким образом, дефицит бюджета будет сохраняться ежегодно.

Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg

Наибольший рост приходится на военные и силовые расходы. В 2026 году на армию выделено 12,93 трлн рублей, а вместе с расходами на безопасность и правоохранительные органы – 16,84 трлн. Это почти в полтора раза больше, чем предусмотрено на все социальные программы вместе, на которые выделили 10,8 трлн рублей.

Новый бюджет подтверждает дальнейший приоритет кремля на финансирование войны и силового аппарата, тогда как социальные сферы фактически оказались на второстепенных позициях.

Правительство России готовит изменение ценообразования на топливо, ожидается новая волна подорожания - СВР