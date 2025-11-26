Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg
Киев • УНН
Война рф против Украины все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян, оставляя заметный след на экономике. Россияне ощущают рост цен быстрее, чем рост зарплат, и сокращают расходы на продукты.
Четвертая зима войны России против Украины все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян, отмечают эксперты и местные жители. Война начинает оставлять заметный след не только на фронте, но и в домашних хозяйствах и экономике страны. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Десятки регионов центральной и южной России страдают от атак беспилотников и ракет на энергетические объекты и жилые дома. Сирены воздушной тревоги воют почти каждую ночь, постоянно напоминая о нарастании конфликта. Вне фронтовой линии экономика ощущает последствия из-за роста цен и сокращения расходов населения, а также трудностей в сталелитейной, горнодобывающей и энергетической отраслях.
Исходя из общих экономических показателей, в интересах России было бы остановить войну сейчас. Однако, чтобы желать прекратить войну, нужно увидеть край пропасти. Россия еще не достигла ее
Россияне ощущают подорожание товаров быстрее, чем рост зарплат.
Цены сейчас растут быстрее, чем заработная плата
Она отмечает, что вынуждена покупать меньше импортной одежды и больше ориентироваться на отечественные бренды.
По данным SberIndex, россияне сокращают расходы на продукты, а продажи молока, свинины, гречки и риса в сентябре-октябре упали на 8-10%. X5 Group зафиксировала рост выручки из-за инфляции, однако чистая прибыль компании снизилась почти на 20%.
Эти данные свидетельствуют о постепенном проявлении "отложенного эффекта" монетарной политики и экономической нагрузки войны на гражданский сектор страны, который уже не может опираться на прежнюю финансовую устойчивость.
