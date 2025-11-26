Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 11709 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 13728 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 9626 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 10681 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 5122 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 4248 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 3138 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 7778 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 19262 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 22072 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
96%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 41492 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26 ноября, 10:28 • 15475 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto26 ноября, 12:02 • 27245 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 16706 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 8860 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 9026 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 13728 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 19262 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 16778 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 22072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Владислав Косиняк-Камыш
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Япония
Румыния
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 31589 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 65882 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 82908 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 83008 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 89742 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Financial Times

Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Война рф против Украины все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян, оставляя заметный след на экономике. Россияне ощущают рост цен быстрее, чем рост зарплат, и сокращают расходы на продукты.

Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg

Четвертая зима войны России против Украины все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян, отмечают эксперты и местные жители. Война начинает оставлять заметный след не только на фронте, но и в домашних хозяйствах и экономике страны. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Десятки регионов центральной и южной России страдают от атак беспилотников и ракет на энергетические объекты и жилые дома. Сирены воздушной тревоги воют почти каждую ночь, постоянно напоминая о нарастании конфликта. Вне фронтовой линии экономика ощущает последствия из-за роста цен и сокращения расходов населения, а также трудностей в сталелитейной, горнодобывающей и энергетической отраслях.

ЦПД: россияне страдают от дефицита лекарств из-за войны и санкций25.11.25, 05:06 • 7088 просмотров

Исходя из общих экономических показателей, в интересах России было бы остановить войну сейчас. Однако, чтобы желать прекратить войну, нужно увидеть край пропасти. Россия еще не достигла ее 

– сказал Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия Евразия из Берлина.

Россияне ощущают подорожание товаров быстрее, чем рост зарплат.

Цены сейчас растут быстрее, чем заработная плата 

– говорит 27-летняя Елена из Московской области, менеджер ивент-компании.

 Она отмечает, что вынуждена покупать меньше импортной одежды и больше ориентироваться на отечественные бренды.

Правительство России готовит изменение ценообразования на топливо, ожидается новая волна подорожания - СВР26.11.25, 15:12 • 1910 просмотров

По данным SberIndex, россияне сокращают расходы на продукты, а продажи молока, свинины, гречки и риса в сентябре-октябре упали на 8-10%. X5 Group зафиксировала рост выручки из-за инфляции, однако чистая прибыль компании снизилась почти на 20%.

Эти данные свидетельствуют о постепенном проявлении "отложенного эффекта" монетарной политики и экономической нагрузки войны на гражданский сектор страны, который уже не может опираться на прежнюю финансовую устойчивость.

путину доложили об обвале сырьевых доходов и рекордном дефиците бюджета россии23.11.25, 15:52 • 4534 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Воздушная тревога
Бренд
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Украина
Берлин