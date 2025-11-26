Росіяни відчувають економічний тиск: війна путіна все сильніше впливає на повсякденне життя - Bloomberg

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 13452 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 17883 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 11665 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 12429 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 7788 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 5638 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 4234 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 8332 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 20360 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 23048 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.3м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 16756 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 28667 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 18686 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 11734 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 8044 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 11754 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 17876 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 20357 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 18703 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 23045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Румунія
Японія
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32009 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66355 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83343 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83421 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90140 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
El País

Росіяни відчувають економічний тиск: війна путіна все сильніше впливає на повсякденне життя - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Війна рф проти України все сильніше впливає на повсякденне життя росіян, залишаючи помітний слід на економіці. Росіяни відчувають зростання цін швидше, ніж зростання зарплат, та скорочують витрати на продукти.

Росіяни відчувають економічний тиск: війна путіна все сильніше впливає на повсякденне життя - Bloomberg

Четверта зима війни росії проти України дедалі сильніше впливає на повсякденне життя росіян, наголошують експерти та місцеві жителі. Війна починає залишати помітний слід не лише на фронті, а й у домашніх господарствах та економіці країни. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Десятки регіонів центральної та південної росії потерпають від атак безпілотників та ракет на енергетичні об’єкти й житлові будинки. Сирени повітряної тривоги виють майже щоночі, постійно нагадуючи про наростання конфлікту. Поза фронтовою лінією економіка відчуває наслідки через зростання цін і скорочення витрат населення, а також труднощі у сталеливарній, гірничодобувній та енергетичній галузях.

ЦПД: росіяни потерпають від дефіциту ліків через війну та санкції25.11.25, 05:06 • 7100 переглядiв

Виходячи із загальних економічних показників, в інтересах росії було б зупинити війну зараз. Однак, щоб бажати припинити війну, потрібно побачити край прірви. росія ще не досягла її 

– сказав Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі росія Євразія з Берліна.

росіяни відчувають подорожчання товарів швидше, ніж зростання зарплат.

Ціни зараз зростають швидше, ніж заробітна плата 

– каже 27-річна Олена з Московської області, менеджер івент-компанії.

 Вона зазначає, що змушена купувати менше імпортного одягу та більше орієнтуватися на вітчизняні бренди.

Уряд росії готує зміну ціноутворення на пальне, очікується нова хвиля подорожчання - СЗР26.11.25, 15:12 • 2066 переглядiв

За даними SberIndex, росіяни скорочують витрати на продукти, а продажі молока, свинини, гречки та рису у вересні-жовтні впали на 8-10%. X5 Group зафіксувала зростання виручки через інфляцію, проте чистий прибуток компанії знизився майже на 20%.

Ці дані свідчать про поступове проявлення "відкладеного ефекту" монетарної політики та економічного навантаження війни на цивільний сектор країни, що вже не може спиратися на колишню фінансову стійкість.

путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії23.11.25, 15:52 • 4536 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Повітряна тривога
Бренд
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Володимир Путін
Bloomberg
Україна
Берлін