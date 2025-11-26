Росіяни відчувають економічний тиск: війна путіна все сильніше впливає на повсякденне життя - Bloomberg
Київ • УНН
Війна рф проти України все сильніше впливає на повсякденне життя росіян, залишаючи помітний слід на економіці. Росіяни відчувають зростання цін швидше, ніж зростання зарплат, та скорочують витрати на продукти.
Четверта зима війни росії проти України дедалі сильніше впливає на повсякденне життя росіян, наголошують експерти та місцеві жителі. Війна починає залишати помітний слід не лише на фронті, а й у домашніх господарствах та економіці країни. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Десятки регіонів центральної та південної росії потерпають від атак безпілотників та ракет на енергетичні об’єкти й житлові будинки. Сирени повітряної тривоги виють майже щоночі, постійно нагадуючи про наростання конфлікту. Поза фронтовою лінією економіка відчуває наслідки через зростання цін і скорочення витрат населення, а також труднощі у сталеливарній, гірничодобувній та енергетичній галузях.
Виходячи із загальних економічних показників, в інтересах росії було б зупинити війну зараз. Однак, щоб бажати припинити війну, потрібно побачити край прірви. росія ще не досягла її
росіяни відчувають подорожчання товарів швидше, ніж зростання зарплат.
Ціни зараз зростають швидше, ніж заробітна плата
Вона зазначає, що змушена купувати менше імпортного одягу та більше орієнтуватися на вітчизняні бренди.
За даними SberIndex, росіяни скорочують витрати на продукти, а продажі молока, свинини, гречки та рису у вересні-жовтні впали на 8-10%. X5 Group зафіксувала зростання виручки через інфляцію, проте чистий прибуток компанії знизився майже на 20%.
Ці дані свідчать про поступове проявлення "відкладеного ефекту" монетарної політики та економічного навантаження війни на цивільний сектор країни, що вже не може спиратися на колишню фінансову стійкість.
