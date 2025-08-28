$41.320.08
Эксклюзив
13:53 • 722 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 4024 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 3670 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 20232 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 61823 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 91565 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 86954 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 109173 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 79605 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80842 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Генсек ООН осудил ночную атаку рф на Украину: призывает к прекращению огня, ведущему к миру

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Генеральный секретарь ООН осуждает ночные атаки рф на украинские города, приведшие к гибели и ранениям мирных жителей. Эти нападения нарушают международное право и должны быть немедленно прекращены.

Генсек ООН осудил ночную атаку рф на Украину: призывает к прекращению огня, ведущему к миру
un.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ночную атаку рф на Украину, в результате которой были повреждены иностранные дипучреждения в Киеве, и призывает к прекращению огня, что приведет к миру, сообщил в заявлении пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, пишет УНН.

Детали

"Генеральный секретарь осуждает ночные ракетные атаки и атаки беспилотников российской федерации на украинские города, в результате которых погибло и было ранено много мирных жителей, включая детей. В результате атак также были повреждены помещения дипломатических делегаций и офисов в столице Киеве", - отметил Дюжаррик.

В заявлении указано, что "атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены".

Генеральный секретарь повторяет свой призыв к прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в Украине - такому, что полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН

- указал представитель Генсека ООН.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Государственная граница Украины
Организация Объединенных Наций
Украина
Киев