Генсек ООН осудил ночную атаку рф на Украину: призывает к прекращению огня, ведущему к миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ночную атаку рф на Украину, в результате которой были повреждены иностранные дипучреждения в Киеве, и призывает к прекращению огня, что приведет к миру, сообщил в заявлении пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, пишет УНН.

Детали

"Генеральный секретарь осуждает ночные ракетные атаки и атаки беспилотников российской федерации на украинские города, в результате которых погибло и было ранено много мирных жителей, включая детей. В результате атак также были повреждены помещения дипломатических делегаций и офисов в столице Киеве", - отметил Дюжаррик.

В заявлении указано, что "атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены".