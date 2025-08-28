Генсек ООН осудил ночную атаку рф на Украину: призывает к прекращению огня, ведущему к миру
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН осуждает ночные атаки рф на украинские города, приведшие к гибели и ранениям мирных жителей. Эти нападения нарушают международное право и должны быть немедленно прекращены.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ночную атаку рф на Украину, в результате которой были повреждены иностранные дипучреждения в Киеве, и призывает к прекращению огня, что приведет к миру, сообщил в заявлении пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, пишет УНН.
Детали
"Генеральный секретарь осуждает ночные ракетные атаки и атаки беспилотников российской федерации на украинские города, в результате которых погибло и было ранено много мирных жителей, включая детей. В результате атак также были повреждены помещения дипломатических делегаций и офисов в столице Киеве", - отметил Дюжаррик.
В заявлении указано, что "атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены".
Генеральный секретарь повторяет свой призыв к прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в Украине - такому, что полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН