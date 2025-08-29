В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа
Киев • УНН
В Киеве возросло число погибших до 23 человек в результате ночной российской атаки 28 августа. Зафиксированы повреждения 225 жилых домов и выбито более 5400 окон.
До 23 возросло число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 28 августа. Об этом информирует в своем Telegram начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
К сожалению, число погибших в Киеве возросло до 23 человек. Мои соболезнования родным и близким
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.
Страна-агрессор применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбиты более 5400 окон, отселение требуется 23 семьям.