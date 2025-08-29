$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 18618 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 33530 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 103121 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 55802 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 68935 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 108101 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121498 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104431 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116892 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84293 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
публикации
Эксклюзивы
В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Киеве возросло число погибших до 23 человек в результате ночной российской атаки 28 августа. Зафиксированы повреждения 225 жилых домов и выбито более 5400 окон.

В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа

До 23 возросло число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 28 августа. Об этом информирует в своем Telegram начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

К сожалению, число погибших в Киеве возросло до 23 человек. Мои соболезнования родным и близким

- сообщил чиновник.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

Страна-агрессор применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбиты более 5400 окон, отселение требуется 23 семьям.

Вита Зеленецкая

