У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня
Київ • УНН
У Києві зросла кількість загиблих до 23 осіб внаслідок нічної російської атаки 28 серпня. Зафіксовано пошкодження 225 житлових будинків та вибито понад 5400 вікон.
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ныч проти 28 серпня. Про це Про це інформує у своєму Telegram начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей. Мої співчуття рідним та близьким
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.
Країна-агресор застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.
