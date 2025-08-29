У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня

$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18594 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 33503 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 103092 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 55782 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 68917 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108098 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121492 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104429 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116890 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84292 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини: "Запхайте в "дупу" ваші санкції та обмеження"28 серпня, 12:49
У Києві призупинили роботу фунікулера: проводяться заходи за участі поліції28 серпня, 13:09
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атакиVideo28 серпня, 16:19
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт18:17
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18594 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Реджеп Тайїп Ердоган
Андрій Єрмак
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Харків
Суми
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Києві зросла кількість загиблих до 23 осіб внаслідок нічної російської атаки 28 серпня. Зафіксовано пошкодження 225 житлових будинків та вибито понад 5400 вікон.

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня

До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ныч проти 28 серпня. Про це  Про це інформує у своєму Telegram начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.  

На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей. Мої співчуття рідним та близьким

- повідомив чиновник.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

Країна-агресор застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. 

Атака рф на Київщині зачепила чотири райони, у регіоні жалоба за жертвами удару рф по столиці28.08.25, 12:04

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Х-47М2 «Кинджал»
Київ