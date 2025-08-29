$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 16656 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 30724 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 98790 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 53366 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 66748 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 106790 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 120425 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 103960 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116605 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84119 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено 225 житлових будинків, вибито понад 5400 вікон. 23 родини потребують відселення, їм пропонуються варіанти житла.

225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

За зведеною на вечір інформацією внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків. Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями – пошкодження в усіх районах столиці. Райони доповіли, що вже нарахували понад 5400 (!) вибитих вікон та віконних блоків. Майже 4 тис. - в Голосіївському районі

- повідомив Ткаченко у своєму Telegram.

За його словами, до ліквідації наслідків протягом дня залучили майже 800 осіб, 162 одиниці техніки. ДСНС разом з комунальниками вивезли з місць пошкоджень понад 2060 кубів сміття та уламків.

"Зараз наші служби концентруються на допомозі людям. Протягом дня розгорнуті штаби в Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському районах. Також люди зверталися у Деснянському та Соломʼянському районах. На виплату 10 тис. грн отримали 548 заяв. 13 заяв постраждалі подали на виплату 40 тис. (+20 тис. щомісячно). Це кияни, чиє житло наразі непридатне для проживання. Разом відселення наразі потребують 23 родини, всім пропонуються варіанти, фонд для цього є", - додав чиновник.

Як зазначив Ткаченко, га основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжуватимуться всю ніч.

Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме 

- йдетьс у дописі очільника КМВА.

Він зауважив що ообота рятувальників на більшості локацій завершена. 

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Київ 28 серпня зросла до 22 осіб. Рятувальна операція триває, зафіксовано численні руйнування у семи районах столиці.

Близько 100 об’єктів у 7 районах Києва: в КМВА повідомили про наслідки нічної атаки 28.08.25, 05:04 • 10156 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ