225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено 225 житлових будинків, вибито понад 5400 вікон. 23 родини потребують відселення, їм пропонуються варіанти житла.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
За зведеною на вечір інформацією внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків. Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями – пошкодження в усіх районах столиці. Райони доповіли, що вже нарахували понад 5400 (!) вибитих вікон та віконних блоків. Майже 4 тис. - в Голосіївському районі
За його словами, до ліквідації наслідків протягом дня залучили майже 800 осіб, 162 одиниці техніки. ДСНС разом з комунальниками вивезли з місць пошкоджень понад 2060 кубів сміття та уламків.
"Зараз наші служби концентруються на допомозі людям. Протягом дня розгорнуті штаби в Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському районах. Також люди зверталися у Деснянському та Соломʼянському районах. На виплату 10 тис. грн отримали 548 заяв. 13 заяв постраждалі подали на виплату 40 тис. (+20 тис. щомісячно). Це кияни, чиє житло наразі непридатне для проживання. Разом відселення наразі потребують 23 родини, всім пропонуються варіанти, фонд для цього є", - додав чиновник.
Як зазначив Ткаченко, га основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжуватимуться всю ніч.
Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме
Він зауважив що ообота рятувальників на більшості локацій завершена.
Нагадаємо
Кількість загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Київ 28 серпня зросла до 22 осіб. Рятувальна операція триває, зафіксовано численні руйнування у семи районах столиці.
