Ексклюзив
15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Кількість жертв ракетної атаки на Київ зросла до 22 - КМВА

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Київ 28 серпня зросла до 22 осіб. Рятувальна операція триває, зафіксовано численні руйнування у семи районах столиці.

Кількість жертв ракетної атаки на Київ зросла до 22 - КМВА

Кількість загиблих унаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських військ на Київ у ніч проти 28 серпня зросла до 22. Про це інформує у своєму Telegram начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває.

- написав Ткаченко.

Він повідомив, що рятувальна операція триває.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"28.08.25, 08:36 • 119243 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
Київ