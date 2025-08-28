Кількість жертв ракетної атаки на Київ зросла до 22 - КМВА
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Київ 28 серпня зросла до 22 осіб. Рятувальна операція триває, зафіксовано численні руйнування у семи районах столиці.
Кількість загиблих унаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських військ на Київ у ніч проти 28 серпня зросла до 22. Про це інформує у своєму Telegram начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває.
Він повідомив, що рятувальна операція триває.
Нагадаємо
У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.
росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
