Число жертв ракетной атаки на Киев возросло до 22 – КГВА
Киев • УНН
Число погибших в результате ночной ракетно-дроновой атаки на Киев 28 августа возросло до 22 человек. Спасательная операция продолжается, зафиксированы многочисленные разрушения в семи районах столицы.
Число погибших в результате массированной ракетно-дроновой атаки российских войск на Киев в ночь на 28 августа возросло до 22. Об этом информирует в своем Telegram начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается.
Он сообщил, что спасательная операция продолжается.
Напомним
В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
