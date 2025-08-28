Число жертв ракетной атаки на Киев возросло до 22 – КГВА

Число погибших в результате массированной ракетно-дроновой атаки российских войск на Киев в ночь на 28 августа возросло до 22. Об этом информирует в своем Telegram начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается. - написал Ткаченко.

Он сообщил, что спасательная операция продолжается.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"