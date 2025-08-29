225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа

$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 16570 просмотра
28 августа, 13:37 • 98546 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 30605 просмотра
28 августа, 07:27 • 106710 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 13:37 • 98546 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 53238 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 66631 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 106710 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 120357 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 103930 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116593 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84113 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
15:40 • 16565 просмотра
Эксклюзив
15:40 • 16565 просмотра
27 августа, 15:18 • 191750 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:01 • 194128 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 191750 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 194128 просмотра
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В результате ночной атаки на Киев повреждено 225 жилых домов, выбито более 5400 окон. 23 семьи нуждаются в отселении, им предлагаются варианты жилья.

225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

По сводной на вечер информации в результате российской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями – повреждения во всех районах столицы. Районы доложили, что уже насчитали более 5400 (!) выбитых окон и оконных блоков. Почти 4 тыс. - в Голосеевском районе

- сообщил Ткаченко в своем Telegram.

По его словам, к ликвидации последствий в течение дня привлекли почти 800 человек, 162 единицы техники. ГСЧС вместе с коммунальщиками вывезли с мест повреждений более 2060 кубов мусора и обломков.

"Сейчас наши службы концентрируются на помощи людям. В течение дня развернуты штабы в Дарницком, Голосеевском, Днепровском районах. Также люди обращались в Деснянском и Соломенском районах. На выплату 10 тыс. грн получили 548 заявлений. 13 заявлений пострадавшие подали на выплату 40 тыс. (+20 тыс. ежемесячно). Это киевляне, чье жилье сейчас непригодно для проживания. Вместе отселения сейчас требуют 23 семьи, всем предлагаются варианты, фонд для этого есть", - добавил чиновник.

Как отметил Ткаченко, на основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь.

Есть люди, с которыми нет связи со времени атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти 

- говорится в сообщении главы КГВА.

Он отметил, что работа спасателей на большинстве локаций завершена. 

Напомним

Число погибших в результате ночной ракетно-дроновой атаки на Киев 28 августа возросло до 22 человек. Спасательная операция продолжается, зафиксированы многочисленные разрушения в семи районах столицы.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев