225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

По сводной на вечер информации в результате российской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями – повреждения во всех районах столицы. Районы доложили, что уже насчитали более 5400 (!) выбитых окон и оконных блоков. Почти 4 тыс. - в Голосеевском районе - сообщил Ткаченко в своем Telegram.

По его словам, к ликвидации последствий в течение дня привлекли почти 800 человек, 162 единицы техники. ГСЧС вместе с коммунальщиками вывезли с мест повреждений более 2060 кубов мусора и обломков.

"Сейчас наши службы концентрируются на помощи людям. В течение дня развернуты штабы в Дарницком, Голосеевском, Днепровском районах. Также люди обращались в Деснянском и Соломенском районах. На выплату 10 тыс. грн получили 548 заявлений. 13 заявлений пострадавшие подали на выплату 40 тыс. (+20 тыс. ежемесячно). Это киевляне, чье жилье сейчас непригодно для проживания. Вместе отселения сейчас требуют 23 семьи, всем предлагаются варианты, фонд для этого есть", - добавил чиновник.

Как отметил Ткаченко, на основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь.

Есть люди, с которыми нет связи со времени атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти - говорится в сообщении главы КГВА.

Он отметил, что работа спасателей на большинстве локаций завершена.

Число погибших в результате ночной ракетно-дроновой атаки на Киев 28 августа возросло до 22 человек. Спасательная операция продолжается, зафиксированы многочисленные разрушения в семи районах столицы.

