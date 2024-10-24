Генштаб: за добу 148 боїв, майже половина - на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті за минулу добу сталося 148 боїв, майже половина - на Покровському та Курахівському напрямках, на першому найбільша концентрація ворожих атак - поблизу Селидового, повідомили у Генеральному штабі у зведенні на 8 годину 24 жовтня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 89 авіаударів, зокрема, скинув 154 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 86 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 1500 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять артилерійських систем противника.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

Чотири рази безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 38 авіударів 55 КАБами по власній території", - зазначили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Як вказали у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1240 окупантів, 108 БПЛА і 45 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога