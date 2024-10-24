Ще плюс 1240 окупантів, 108 БПЛА і 45 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули близько 684 280 осіб, 9090 танків та 18 254 бронемашин.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Сили оборони знищили 108 безпілотників і 45 артсистем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 684 280 (+1240) осіб,
- танків ‒ 9090 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 254 (+25) од,
- артилерійських систем – 19 719 (+45) од,
- РСЗВ – 1236 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 597(+108) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 286 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3413 (+4) од.
У Чорному морі чергує один ворожий корабель24.10.24, 06:51 • 22787 переглядiв