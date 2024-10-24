Еще плюс 1240 оккупантов, 108 БПЛА и 45 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны составили около 684 280 человек, 9090 танков и 18 254 бронемашин.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1240 военных. Силы обороны уничтожили 108 беспилотников и 45 артсистем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 684 280 (+1240) человек,
- танков - 9090 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 18 254 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 19 719 (+45) ед,
- РСЗО - 1236 (+2) ед,
- средства ППО - 981 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108) ед,
- крылатые ракеты - 2624 (+0) ед,
- корабли - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69) ед,
- специальная техника - 3413 (+4) ед.
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