В Черном море дежурит один вражеский корабль
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщают о присутствии одного вражеского корабля в Черном море. В Средиземном море - 2 корабля с крылатыми ракетами «Калибр», общим залпом до 24 ракет.
По состоянию на утро четверга, 24 октября, российская армия удерживает в Черном море один корабль. Это не ракетоноситель. Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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