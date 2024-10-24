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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море дежурит один вражеский корабль

В Черном море дежурит один вражеский корабль

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 03:51  •  6031 просмотра

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ВМС ВСУ сообщают о присутствии одного вражеского корабля в Черном море. В Средиземном море - 2 корабля с крылатыми ракетами «Калибр», общим залпом до 24 ракет.

По состоянию на утро четверга, 24 октября, российская армия удерживает в Черном море один корабль. Это не ракетоноситель. Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук17 октября 2024, 08:27 • 38742 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
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