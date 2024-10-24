В Черном море дежурит один вражеский корабль

По состоянию на утро четверга, 24 октября, российская армия удерживает в Черном море один корабль. Это не ракетоноситель. Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук