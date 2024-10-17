рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук
Киев • УНН
россия продолжает воздушные атаки на юг Украины из-за отсутствия успехов на море. Используются ракеты С-300 и "Искандеры" для ударов по гражданской инфраструктуре, в частности портах.
Из-за отсутствия ощутимых успехов, россия продолжает воздушные атаки южных регионов Украины, используя ракеты С-300 и "Искандеры". Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цель у россиян та же самая. Не имея возможности достичь успеха в море и на суше, на нашем направлении, они продолжают террористические атаки по воздуху: С-300 и Искандеры, тактическая и стратегическая авиация. Цель одна - помешать нам работать, но наш зерновой коридор работает. Они пытаются нанести ущерб именно гражданской инфраструктуре и все погибшие - это гражданские
Напомним
Днем, 14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские. Кроме того, повреждены два гражданских судна.
Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых11 октября 2024, 05:13 • 13468 просмотров