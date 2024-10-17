рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук

Из-за отсутствия ощутимых успехов, россия продолжает воздушные атаки южных регионов Украины, используя ракеты С-300 и "Искандеры". Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цель у россиян та же самая. Не имея возможности достичь успеха в море и на суше, на нашем направлении, они продолжают террористические атаки по воздуху: С-300 и Искандеры, тактическая и стратегическая авиация. Цель одна - помешать нам работать, но наш зерновой коридор работает. Они пытаются нанести ущерб именно гражданской инфраструктуре и все погибшие - это гражданские - сказал Плетенчук.

Напомним

Днем, 14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские. Кроме того, повреждены два гражданских судна.

Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых