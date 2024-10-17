рф продовжує атакувати південь з повітря, бо не має успіхів на морі — Плетенчук
Київ • УНН
росія продовжує повітряні атаки на південь України через відсутність успіхів на морі. Використовуються ракети С-300 та "Іскандери" для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема портах.
Через відсутність відчутних успіхів, росія продовжує повітряні атаки південних регіонів України, використовуючи ракети С-300 та "Іскандери". Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Мета в росіян та сама. Не маючи можливості досягти успіху в морі і суходолом, на нашому напрямку, вони продовжують терористичні атаки повітрям: С-300 та Іскандери, тактична та стратегічна авіація. Мета одна - завадити нам працювати, але наш зерновий коридор працює. Вони намагаються завдати шкоди саме цивільній інфраструктурі і усі загиблі - це цивільні
Нагадаємо
Вдень, 14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні. Окрім того, пошкоджено два цивільних судна.
Одеса зазнала нічної атаки рф: 4 загиблих, 10 поранених11.10.24, 08:13 • 13917 переглядiв