Вдень росія обстріляла Одеський порт: пошкоджено два судна, є загиблий та поранені

Вдень, 14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні. Окрім того, пошкоджено два цивільних судна. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

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14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні. Також пошкоджень вже вдруге! зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". (...) Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon", ходить під прапором Белізу

Він нагадав, що судно "OPTIMA" вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці – члени екіпажу.

Окрім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності – цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку росія вкотре ставить під загрозу, нівелючи всі норми міжнародного права