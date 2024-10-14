В Одесі пролунали вибухи після попередження про загрозу балістики
Київ • УНН
В Одесі було чутно вибухи, що підтвердив мер міста Геннадій Труханов. Голова ОВА Олег Кіпер закликав одеситів перебувати в укриттях через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
В Одесі чули вибухи після попередження Повітряних сил про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, повідомляє УНН.
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В Одесі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Вибухи підтвердив мер Геннадій Труханов. "У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.
Також голова ОВА Олег Кіпер закликав одеситів перебувати в укриттях.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
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