В Україні ніч пройшла без "шахедів" вперше за останні 48 діб - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили повідомили, що вночі не було атак "шахедами". Проте зафіксовано активність ворожої авіації та обстріли Сумщини керованими авіабомбами.
Вперше за останні 48 діб в Україні ніч пройшла без російських "шахедів". Про це журналісту УНН повідомили в Повітряних Силах.
На запитання, чи в Україні ніч пройшла без "шахедів" вперше за останні 48 діб, в Повітряних Силах відповіли: "Так".
Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що вночі 14 жовтня була активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 04:04 повідомлялося про пуск КАБ в напрямку Сумщини та про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Окрім того, ПС повідомляли о 05:04 пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в напрямку Запорізької області.
Доповнення
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що уночі російські війська завдали масованого удару по північній частині Херсона, зафіксовано до 10 "прильотів", поцілили у поштове відділення, згоріло 2 автомобілі.
Вночі та зранку російські війська здійснили 9 обстрілів Сумської області керованими авіабомбами (КАБ), зафіксовано 9 вибухів.
Ворожий авіаудар по Краматорську, пошкоджені склади: армія рф обстріляла населені пункти Донеччини 12 разів14.10.24, 10:25 • 17251 перегляд