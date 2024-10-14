В Украине ночь прошла без "шахедов" впервые за последние 48 суток - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы сообщили, что ночью не было атак "шахедами". Однако зафиксирована активность вражеской авиации и обстрелы Сумщины управляемыми авиабомбами.
Впервые за последние 48 суток в Украине ночь прошла без российских "шахедов". Об этом журналисту УНН сообщили в Воздушных Силах.
На вопрос, в Украине ночь прошла без "шахедов" впервые за последние 48 суток, в Воздушных Силах ответили: "Да".
Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что ночью 14 октября была активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 04:04 сообщалось о пуске КАБ в направлении Сумщины и об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Кроме того, ПС сообщали в 05:04 пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Запорожской области.
Дополнение
Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что ночью российские войска нанесли массированный удар по северной части Херсона, зафиксировано до 10 "прилетов", попали в почтовое отделение, сгорело 2 автомобиля.
Ночью и утром российские войска осуществили 9 обстрелов Сумской области управляемыми авиабомбами (КАБ), зафиксировано 9 взрывов.
Вражеский авиаудар по Краматорску, поврежденные склады: армия рф обстреляла населенные пункты Донецкой области 12 раз14 октября 2024, 07:25 • 7140 просмотров