Вражеский авиаудар по Краматорску, поврежденные склады: армия рф обстреляла населенные пункты Донецкой области 12 раз
Киев • УНН
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Краматорске врагом нанесен авиаудар по промзоне, в Часовоярской громаде погибли 2 человека, повреждены десятки домов.
За минувшие сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в Краматорске россияне нанесли авиаудар по промзоне, в Шевченко повредили 3 складских помещения, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины
По его словам, пострадали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы:
- Покровский район. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Трудовое, Дачное, Горняк и Веселый Гай. В поселке Шевченко Добропольской громады повреждены 3 складских помещения, 2 автобуса и 3 автомобиля. В Покровске ранен человек, повреждены 3 дома. В Гродовской громаде повреждены 10 домов в Малиновке и 7 в Миролюбовке.
- Краматорский район. В Лимане ранен человек. В Краматорске россияне нанесли авиаудар по промзоне.
- Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 12 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание.
Российские атаки унесли жизни еще четырех жителей Донецкой области14 октября 2024, 06:15 • 10051 просмотр