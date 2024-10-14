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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский авиаудар по Краматорску, поврежденные склады: армия рф обстреляла населенные пункты Донецкой области 12 раз

Вражеский авиаудар по Краматорску, поврежденные склады: армия рф обстреляла населенные пункты Донецкой области 12 раз

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 07:25  •  7203 просмотра

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За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Краматорске врагом нанесен авиаудар по промзоне, в Часовоярской громаде погибли 2 человека, повреждены десятки домов.

За минувшие сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в Краматорске россияне нанесли авиаудар по промзоне, в Шевченко повредили 3 складских помещения, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины

- написал Филашкин.

По его словам, пострадали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы:

  • Покровский район. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Трудовое, Дачное, Горняк и Веселый Гай. В поселке Шевченко Добропольской громады повреждены 3 складских помещения, 2 автобуса и 3 автомобиля. В Покровске ранен человек, повреждены 3 дома. В Гродовской громаде повреждены 10 домов в Малиновке и 7 в Миролюбовке. 
  • Краматорский район. В Лимане ранен человек. В Краматорске россияне нанесли авиаудар по промзоне. 
  • Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 12 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание.

Российские атаки унесли жизни еще четырех жителей Донецкой области14 октября 2024, 06:15 • 10051 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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