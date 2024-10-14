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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ворожий авіаудар по Краматорську, пошкоджені склади: армія рф обстріляла населені пункти Донеччини 12 разів

Київ • УНН

 • 17252 перегляди

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Краматорську ворогом завдано авіаудару по промзоні, у Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджено десятки будинків.

Ворожий авіаудар по Краматорську, пошкоджені склади: армія рф обстріляла населені пункти Донеччини 12 разів

За минулу добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, у Краматорську росіяни завдали авіаудару по промзоні, у Шевченку пошкодили 3 складські приміщення, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини

- написав Філашкін.

З його слів, постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони:

  • Покровський район. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Трудове, Дачне, Гірник і Веселий Гай. У селищі Шевченко Добропільської громади пошкоджено 3 складські приміщення, 2 автобуси і 3 автівки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Гродівській громаді пошкоджено 10 будинків у Малинівці і 7 у Миролюбівці. 
  • Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Краматорську росіяни завдали авіаудару по промзоні. 
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджені 12 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

Російські атаки забрали життя ще чотирьох жителів Донеччини14.10.24, 09:15 • 16537 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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