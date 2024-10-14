До 10 "прильотів": Херсон пережив нічний масований удар рф, ворог поцілив в пошту
Київ • УНН
Вночі російські війська завдали масованого удару по північній частині Херсона. Зафіксовано до 10 "прильотів", пошкоджено поштове відділення, згоріло 2 автомобілі.
Уночі російські війська завдали масованого удару по північній частині Херсона, зафіксовано до 10 "прильотів", поцілили у поштове відділення, згоріло 2 автомобілі, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
Вночі, близько 3.00, російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона. Поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло 2 автівки. Фіксувалося до 10 "прильотів"
Херсонщина зазнає ударів: 1 загиблий, 4 поранених14.10.24, 08:01 • 21981 перегляд