До 10 "прильотів": Херсон пережив нічний масований удар рф, ворог поцілив в пошту

Уночі російські війська завдали масованого удару по північній частині Херсона, зафіксовано до 10 "прильотів", поцілили у поштове відділення, згоріло 2 автомобілі, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Вночі, близько 3.00, російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона. Поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло 2 автівки. Фіксувалося до 10 "прильотів"