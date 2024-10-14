До 10 "прилетов": Херсон пережил ночной массированный удар рф, враг попал в почту
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли массированный удар по северной части Херсона. Зафиксировано до 10 «прилетов», повреждено почтовое отделение, сгорело 2 автомобиля.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по северной части Херсона, зафиксировано до 10 "прилетов", попали в почтовое отделение, сгорело 2 автомобиля, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
Ночью, около 3.00, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по северной части Херсона. Попали, в частности, в одно из почтовых отделений. Сгорело 2 автомобиля. Фиксировалось до 10 "прилетов"
Херсонщина подвергается ударам: 1 погибший, 4 раненых14 октября 2024, 05:01 • 10685 просмотров