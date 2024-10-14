До 10 "прилетов": Херсон пережил ночной массированный удар рф, враг попал в почту

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Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  124700 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  156779 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  169672 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188156 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  173520 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150197 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137628 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115864 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108815 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107906 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Актуальное
До 10 "прилетов": Херсон пережил ночной массированный удар рф, враг попал в почту

До 10 "прилетов": Херсон пережил ночной массированный удар рф, враг попал в почту

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 05:55  •  6325 просмотра

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Ночью российские войска нанесли массированный удар по северной части Херсона. Зафиксировано до 10 «прилетов», повреждено почтовое отделение, сгорело 2 автомобиля.

Ночью российские войска нанесли массированный удар по северной части Херсона, зафиксировано до 10 "прилетов", попали в почтовое отделение, сгорело 2 автомобиля, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Ночью, около 3.00, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по северной части Херсона. Попали, в частности, в одно из почтовых отделений. Сгорело 2 автомобиля. Фиксировалось до 10 "прилетов"

- написал Мрочко.

Херсонщина подвергается ударам: 1 погибший, 4 раненых14 октября 2024, 05:01 • 10685 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон