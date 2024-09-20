В Одессе прогремели взрывы после предупреждения об угрозе баллистики
Киев • УНН
В городе Одесса зафиксированы взрывы. Глава ОГА призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов. Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга.
В Одессе была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга, пишет УНН.
Детали
В Одессе прогремели взрывы, сообщает "Суспільне",
Председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Одесса и район, оставайтесь в укрытиях", - написал Кипер в Telegram.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юга.
Также о ракетной опасности в областях где объявлена воздушная тревога.
В городе и области объявлена воздушная тревога.