В Одессе прогремели взрывы после предупреждения об угрозе баллистики

В Одессе была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга, пишет УНН.



Детали

В Одессе прогремели взрывы, сообщает "Суспільне",

Председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Одесса и район, оставайтесь в укрытиях", - написал Кипер в Telegram.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

Также о ракетной опасности в областях где объявлена воздушная тревога.



В городе и области объявлена воздушная тревога.

