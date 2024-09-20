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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе прогремели взрывы после предупреждения об угрозе баллистики

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20 сентября 2024, 11:01  •  4655 просмотра

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В городе Одесса зафиксированы взрывы. Глава ОГА призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов. Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга.

В Одессе была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга, пишет УНН

Детали

В Одессе прогремели взрывы, сообщает "Суспільне", 

Председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Одесса и район, оставайтесь в укрытиях", - написал Кипер в Telegram. 

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юга. 

Также о ракетной опасности в областях где объявлена воздушная тревога. 

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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