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В Одесі пролунали вибухи після попередження про загрозу балістики

В Одесі пролунали вибухи після попередження про загрозу балістики

Київ • УНН

 • 12518 перегляди

У місті Одеса зафіксовано вибухи. Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях через загрозу ракетних ударів. Повітряні сили попередили про можливе застосування балістичної зброї з півдня.

В Одесі було чутно серію вибухів. Повітряні сили попередили про можливе застосування балістичної зброї з півдня, пише УНН

Деталі

В Одесі пролунали вибухи, повідомляє "Суспільне", 

Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів залишатись в укриттях.

"Одеса та район, лишайтеся в укриттях", - написав Кіпер у Telegram. 

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з півдня. 

Також про ракетну небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу. 

В місті та області оголошена повітряна тривога.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
suspilneСуспільне
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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