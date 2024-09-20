В Одесі пролунали вибухи після попередження про загрозу балістики
Київ • УНН
У місті Одеса зафіксовано вибухи. Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях через загрозу ракетних ударів. Повітряні сили попередили про можливе застосування балістичної зброї з півдня.
В Одесі було чутно серію вибухів. Повітряні сили попередили про можливе застосування балістичної зброї з півдня, пише УНН.
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В Одесі пролунали вибухи, повідомляє "Суспільне",
Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів залишатись в укриттях.
"Одеса та район, лишайтеся в укриттях", - написав Кіпер у Telegram.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з півдня.
Також про ракетну небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу.
В місті та області оголошена повітряна тривога.