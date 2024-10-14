Днем россия обстреляла Одесский порт: повреждены два судна, есть погибший и раненые

Днем, 14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские. Кроме того, повреждены два гражданских судна. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские. Также повреждения уже второй раз! получило сухогрузное судно под флагом Палау "OPTIMA". (...) Другое поврежденное сегодня судно, "NS Moon", ходит под флагом Белиза

Он напомнил, что судно "OPTIMA" уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа.

Кроме того, во время атаки были повреждены склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

Враг в очередной раз отчитывается о якобы попаданиях в военные объекты. В реальности - цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права