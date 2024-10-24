У Чорному морі чергує один ворожий корабель
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про присутність одного ворожого корабля в Чорному морі. У Середземному морі - 2 кораблі з крилатими ракетами "Калібр", загальним залпом до 24 ракет.
Станом на ранок четверга, 24 жовтня, російська армія утримує в Чорному морі один корабель. Це не ракетоносій. Про це повідомляє Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Деталі
Також зазначається, що у Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує атакувати південь з повітря, бо не має успіхів на морі — Плетенчук 17.10.24, 11:27 • 39639 переглядiв