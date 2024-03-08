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Лиховій пояснив, чому торік будівництво фортифікаційних споруд велося менш активно

Київ • УНН

 • 22948 перегляди

Україна інтенсифікує будівництво фортифікаційних споруд та оборонних ліній на фронті, оскільки наразі веде оборонну операцію, на відміну від минулорічного контрнаступу, коли такі зусилля були менш активними.

Лиховій пояснив, чому торік будівництво фортифікаційних споруд велося менш активно

Торік будівництво фортифікаційних споруд велося менш активно, тому що українські військові проводили контрнаступ. Наразі будівництво активізувалося, адже Україна перебуває в обороні. Про це сказав начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає УНН

"Справді будівництво зараз активізується, це природний процес, тому що, якщо запитують: чому воно велося менш активно, або було не помітним минулого року, то відповідь проста, тому що минулого року війна мала з нашого боку наступальний характер, ми вели наступальну операцію, всі хотіли контрнаступу з його результатами й тоді саперні, інженерні підрозділи були залучені до наступальних дій, прокладали шлях для наших піхотинців в загородженнях та фортифікаціях, які створив ворог", - розповів Лиховій.

Оборонні рубежі на фронті споруджуються прискореними темпами, залучені нові технічні можливості – Міноборони08.03.24, 12:18 • 25204 перегляди

Він зазначив, що зараз українські військові наразі проводять оборонну операцію, тому фортифікаційні роботи проводяться більш активно.

"Зараз ініціатива трохи змінилася, зараз ми в обороні, проводимо оборонну операцію, зокрема на операційній зоні ОСУВ "Таврія". Відповідно проводяться фортифікаційні роботи. Вони почалися ще в грудні, й зараз проводяться більш активно з огляду на можливості та дії противника. Є можливості їх нарощувати, багато чого вже споруджено", - сказав Лиховій.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні почали активно споруджувати зуби дракона в Дніпропетровській області.

Доповнення

В листопаді 2023 року  при Міністерстві оборони створили міжвідомчу робочу групу, яка має вивчати проблемні питання з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації та будівництво оборонних рубежів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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